Arbitre: Ali Rahmani.

Cartes jaunes: V. Pierrard, Cappelle, P. Minon, Grégoire, Jonckers, Servais, Pairon.

Buts: L. Minon (0-1, 32e), S. Pierard (0-2, 42e), Demoulin (1-2, 76e), Jonckers (2-2, 78e), Martin (3-2, pen. 91e).

ARQUET: Jacquet, Labeau (46e Pairon), Vanderreycken, Martin, Jonckers, Avci (46e Dmoulin), Fischer, Gengler, Nzinga, V. Pierrard (91e Mertus), Mpia (69e Jassogne).

CHEVETOGNE: Gauchet, L. et P. Minon, De Bona (66e Dubois), Grégoire (60e Mailleux), Desille, S. Pierard, Mathieu, Simon (82e Cowez), Cappelle (56e Sevrin), Servais.

Mené 0-2 au repos, Arquet a attendu le dernier quart d’heure pour renverser la tendance au marquoir. Ce qui n’était pas pour déplaire à Grégoire Martin, auteur du but victorieux. "Cette situation, ce n’est pas la première fois qu’elle nous arrive, disait ce dernier. En seconde période, on a montré qu’on était prêts, physiquement. Le plus important, c’est d’avoir gagné."

Dès le début du match, on sentait les Vedrinois pas du tout à leur affaire. Malgré un poteau pour Martin à la 9e, Chevetogne imposait son jeu et menait méritoirement 0-2 au repos, via des réalisations de L. Minon et S. Pierard.

Dès la reprise, les Vedrinois étaient animés de meilleures intentions. N’empêche, ils devaient attendre le dernier quart d’heure pour éviter un sérieux revers. Et c’est le trio Demoulin-Jonckers-Martin qui se montra productif. Au grand dam de Chevetogne et de son gardien, pourtant irréprochable.

"Globalement, je suis assez satisfait de la prestation de mon équipe, car on a montré que la différence au classement n’était pas justifiée, concluait le coach chevetognard, Régis Diluzolele. Avec un score de 0-2 à la fin de la première période, je savais qu’on allait être mis en difficulté. Arquet a bien pris les échanges à son compte. Toutefois, j’estime qu’on aurait mérité un point."