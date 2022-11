Rochefort remporte le derby à Marloie et prolonge Rentmeister

Rochefort est bel et bien reparti de l’avant ! En signant une nouvelle victoire, chez les voisins de Marloie, les "Bleus" font la bonne opération du week-end et reviennent à un point des deux formations de tête que sont Marloie et Richelle, ce dernier ayant été tenu en échec par Meix-devant-Virton (1-1).