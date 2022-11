20-13, 11-23, 18-22, 26-12

ANDENNE: Grégoire 3 (1x3), Chaufouraux 12 (2x3), Beaujean R. 3 (1x3), Beaujean T. 21 (6x3), Mercier 11 (2x3), Delva 22.

Les Andennais réalisent une grosse entame de match, infligeant un cinglant 14-4 aux visiteurs. "Les gars sont montés sur le terrain tout de suite concernés. Dans le deuxième quart, on se précipite offensivement et Kain profite de notre creux pour repasser devant", commente Pierre-Philippe Baeken. À la mi-temps, Andenne est cinq points derrière. Les dix minutes suivantes sont plus équilibrées mais Kain prend neuf points d’avance grâce à sa réussite à distance. Dans la dernière période, les "Oursons" retrouvent leur adresse de loin pour remporter leur seconde victoire de la saison. "Nous avons fait du très bon travail offensif dans le quatrième quart-temps, bien drivés par Théo Beaujean et Jean Delva. Nous avons su rester constants et même quand nous étions menés, j’ai senti le groupe très serein, explique le coach andennais. Je tiens aussi à souligner la très bonne prestation de Mercier."

Ciney 58 – Neufchâteau 61

16-22, 18-8, 12-19, 12-12.

CINEY: Balthazar A. 2, Laroche 6, Jacques 2, Wutukidi 8, Gielen 11, Husson 15 (1x3), Malliar 10, Balthazar M. 4.

Menant de deux points à la mi-temps, le troisième quart a été fatal pour Ciney. De nouveau pas épargnés par les blessures, les Condrusiens ont connu de gros problèmes offensifs. "On ne défend pas mal mais on est en panne offensive en seconde mi-temps. On voit qu’on s’essouffle par manque de rotation. On sait que ça va encore être compliqué dans les semaines qui arrivent", raconte le capitaine Grégoire Jacques qui n’a pu terminer la rencontre, à l’instar d’Antonin Laroche.

Cointe 77 – Loyers 63

32-18, 19-14, 21-9, 5-22.

LOYERS: Massy 4, Casamento 1, Despontin 4, Demars 10 (2x3), Pirlot 8 (2x3), Bierman 5 (1x3), Guillaume 2, Vanoverschelde 9 (1x3), Bastin 9, Waterval 6 (2x3), Badoux 5.

Rapidement menés, les Namurois ont déjà encaissé 51 points à la mi-temps. L’écart entre les deux équipes montera à plus de trente points après le troisième quart (72-41), avant que Loyers ne se rebiffe pour l’honneur. Cette quatrième défaite en championnat est le dernier match de Julien Marnegrave aux commandes des Loyersois. Le directeur technique adjoint de l’AWBB quitte toutes ses fonctions au sein du club namurois. La lourde défaite à Cointe est en effet le point final d’une réflexion entamée il y a 3-4 semaines par le désormais ex-coach de la R1 de Loyers: "Le ressort est cassé. Plus personne ne prend de plaisir et ça ne sert à rien de continuer comme cela. L’équipe est composée de très belles individualités mais le collectif ne prend pas. J’ai certainement mes responsabilités face à ce constat, je ne suis fâché contre personne. Quoi qu’il en soit, mon message ne passe plus, il est donc préférable de s’arrêter là. Je souhaite le meilleur à l’équipe, que je pense capable de faire mieux, comme au club, explique Julien Marnegrave. Je quitte également mon poste de directeur technique du club, j’ ai envie de prendre du recul. Je vais continuer à travailler pour la direction technique de l’AWBB, mais la page est tournée en club."