Rhisnes, qui avait profité de la défaite de Ligny à Wépion le week-end dernier pour s’emparer de la deuxième place, vient de la rétrocéder aux "Grognards". En effet, si Ligny a retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant 3-2 contre Naninne, le quatrième de la série, les Rhinos ont eux été défaits par Jambes (1-2). Les Lignards reprennent donc la deuxième place, à un point du leader Bossière, vainqueur 2-0 de Lustin. Wépion et Petit-Waret, qui suivent Naninne au classement, se sont neutralisés dimanche après-midi (2-2) et restent donc aux 5e et 6e positions sans modifier l’écart qui les sépare (24 et 21 points).

D’autres partages ont été enregistrés cet après-midi: entre Aische B et Tamines B (2-2), entre Malonne et le FCO (2-2) ainsi qu’entre Sauvenière et Profondeville (1-1). Pour sa part, Éghezée s’est imposé à la maison face à Grand-Leez B.

P2B: Gedinne craque encore, Molignée encore forfait

Les Gedinnois sont toujours leaders de série B, mais seulement pour une petite unité alors qu’ils ont déjà compté jusqu’à 8 points d’avance plus tôt dans la compétition. Les "Mauves" ont effet subi leur troisième défaite de la saison, la deuxième de suite, dimanche face à Surice (0-2). Avec ce récent 3 sur 12, les Ardennais voient revenir Anhée à grandes enjambées. Les "Orangés" se sont eux imposés à Pondrôme (1-2) et totalisent désormais 29 points, soit un de moins que Gedinne. Le podium est complété par Rochefort B, qui a partagé cet après-midi contre Petigny-Frasnes (3-3). Tarcienne (2-1 contre Pesche), Schaltin (1-1 à Bioul) et Petigny composent la suite du top 5.

À Molignée, la situation semble de plus en plus compliquée. Sans la moindre unité au classement, les Pelots ont acté leur deuxième forfait de la saison, après ne pas s’être rendus à Schaltin fin octobre. Aujourd’hui, c’est Onhaye B qui en profite. Les deux autres rencontres de la 13e journée disputée un dimanche 13 se sont soldées par la victoire d’ Assesse contre Havelange (1-0) et le nul entre Gesves et Flavion-Morialmé B (3-3).

