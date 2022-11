9-22, 9-22, 17-18, 7-24

NAMUR: Wilson 22, Asoro 15, Saucin 13, Rupnik 3, Kjartansdottir 2, Carpréaux 4, Vaughn 15, Dossou 2, Matthys 3, Defosset 7.

Les cinq premières minutes du match ne laissent pas présager de la démonstration qui va suivre. Les Limbourgeoises mènent 6-3, avant que les Namuroises n’appuient sur l’accélérateur. Ces dernières remporteront le premier quart-temps 9-22, puis enchaineront sur le même score lors des dix minutes suivantes. Namur est déjà à l’abri à la mi-temps, menant de 26 points (18-44). Le troisième quart est plus disputé, Lummen marquant autant en une période que lors des deux précédentes (35-62). Lors des dix dernières minutes, les Namuroises assoient encore un peu plus leur domination.

"On a fait un mauvais départ puis nous avons mieux joué. Le deuxième quart-temps était nickel. Au troisième, on est un peu moins bien mais globalement, on fait un bon match. Il y a un bel écart en fin de rencontre, ça fait du bien au moral de tout le monde. On a pu faire tourner, tout le monde a joué et a marqué. C’est ce qu’on voulait mais il faudra désormais confirmer face à de plus grosses cylindrées visant aussi le top 4, avec tout le respect pour Lummen qui est en reconstruction, commente Lionel Dorange, l’assistant-coach de Namur. On doit encore peaufiner beaucoup de choses. Il faudra régler tous ces détails et enchaîner à Dudelange ce mercredi."