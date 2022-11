D3: 6e clean sheet pour Tamines, Aische s’incline, Ciney partage

Les "Alloux" se sont bien repris ce dimanche après-midi. Une semaine après le partage surprenant et décevant à Ath (2-2 alors que les Taminois menaient encore 0-2 à l’heure de jeu), la Jeunesse s’est facilement imposée face à la lanterne rouge. Une victoire 3-0, une nouvelle clean sheet pour Aromatario et un premier succès pour le nouveau coach taminois, Tibor Balog. La veille dans la même série, Aische a subi la loi des Dragons montois (3-1). En série B, Ciney et Habay se sont quittés dos à dos, après deux buts inscrits en première période au Stade Tillieux.