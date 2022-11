« Trouver des solutions offensives »

Troisième match et donc troisième défaite de rang pour Namur Capitale en Eurocup ! Un revers qui fait mal au moral ! "Oui, le moral est atteint, avoue l’entraîneur adjoint namurois, Lionel Dorange. La mise en route est très lente, nous concédons trop de pertes de balle, nous nous posons trop le jeu." Le deuxième quart est encore plus compliqué en concédant un 12-0 en l’espace de 6 minutes. "Cela devient difficile en étant à -15 mais les filles ont la réaction après le repos. Nous sommes premières sur les ballons, la sortie de Range, un peu diminué fait du bien. Résultat, on se retrouve à -4. Mais on laisse filer la fin de rencontre. Est-ce dû à la fatigue ? Peut-être mais il y a encore du travail. On a pas mal défendu je trouve, cela va mais offensivement, on doit trouver des solutions. Cela passe par là pourtant, le jeu que l’on travaille, propose beaucoup d’alternatives aux filles ! C’est le jeu qu’on aimerait mettre en place en tout cas."

Une chose est sûre, il faudra rapidement se remettre en scène ce week-end avec Lummen qui se profile en championnat. "Il n’y aura pas de match facile, poursuit Lionel Dorange. Comme à Ciney en coupe, on sera attendu, Namur reste une référence dans le basket belge à l’instar de Braine et Malines. Quoi qu’il arrive, il faut continuer à persévérer." Il le faudra car pratiquement sorti de la scène européenne, le groupe namurois ne devra pas perdre de plumes en championnat.