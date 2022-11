Steven Leyssens (Dinant) retrouve son ancien club: "12 ans au Condrusien, c'est énorme"

Si certains semblaient surpris de retrouver les anciens Neftis sur le podium, ce n’est pas vraiment le cas de l’aîné des Leyssens, âgé de 31 ans. "Cela fait des années que je joue en P1 et je connais un peu les équipes. Quand je suis arrivé à Dinant cet été et que j’ai vu qui étaient les autres transferts, notamment le jeune David Akandja (mais aussi d’anciens du Condrusien comme lui, Benassy et Fontaine) , je savais que c’était le bon mélange pour faire une bonne saison. Et on est troisième du championnat, donc on ne s’est pas trompé…"

Demain, c’est face à ses anciennes couleurs que Steven évoluera. "Ça va me faire un petit truc, concède-t-il. J’ai joué 12 ans là-bas, c’est énorme. Kleinkenberg, Bukran, Legros, Hébette, Warzée… Ce sont tous mes anciens collègues foot. Ce sera particulier de me retrouver sur le même terrain qu’eux mais pas avec le même maillot." Des vareuses vertes qu’il n’a pas oubliées quand on lui demande qui seront les hommes à surveiller… "Les numéros 9 et 2, les deux Logan ! Bukran, à qui il ne faut pas laisser une ou deux opportunités avant qu’il ne marque, et Legros, très bon dans la défense avec un bon timing et un bon jeu de tête."

Sur la pelouse de Neffe, il n’y a pas un mais bien deux Leyssens. Dylan, de cinq ans le cadet de Steven, fait aussi partie du noyau de Maxime Laloux. Et c’est même lui qui a accueilli son grand frère à Dinant puisqu’il y évoluait déjà depuis deux ans, d’abord avec la P3 du club. Les deux hommes, qui s’étaient affrontés pour la première fois en P1 quand Steven était encore à Hamois et Dylan à Chevetogne, n’ont encore été titularisés ensemble qu’une seule fois, c’était lors de la journée d’ouverture à Beauraing. "Le reste du temps, Dylan rentre généralement en cours de match, précise Steven. Mais, même s’il a un temps de jeu réduit, il se donne toujours à fond. Jamais il ne s’en plaint. Et ça paie. Mercredi, il est monté à Spy et c’est lui qui a donné la passe décisive à Thomas Colot pour le 2-2." Dylan, lui aussi passé par le Condrusien en U21, sait à qui il doit cet assist. "C’est grâce à Steven ! Il était à côté de moi, a vu que j’étais seul et m’a dit d’y aller. Quand je monte au jeu, il me parle, me conseille et me place, un peu comme un 2e coach sur le terrain", confie Dylan. "Être titulaires tous les deux plus souvent ? Je ne me fais pas de souci, je connais Maxime et je sais que ça arrivera", assure Steven.