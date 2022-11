Sortir de la spirale négative

La réception d’Habay, troisième, est de nouveau un test pour des Cinaciens un peu dans le creux de la vague et qui sortent d’une lourde défaite à Rochefort. « Nous sommes dans une spirale négative à tous les niveaux, explique David Maucq. Je dois me passer de plusieurs joueurs dont des cadres. Au niveau des résultats, c’est aussi un peu moins bien. Ceci dit, toute équipe connaît ce genre de spirale dans une saison. » Pour le coach cinacien, cela passe par un gros travail. « D’abord, il faut agir sur l’aspect mental. Certains ont une certaine fragilité dans ce domaine et la jeunesse n’y est pas étrangère. Il n’y a pas péril en la demeure évidemment vu que nous possédons encore cinq unités d’avance sur le barragiste, mais il ne faudrait pas plonger d’avantage. Une victoire pourrait nous relancer. Nous sommes capables de battre n’importe qui. Nous avons les qualités et l’avons déjà démontré. Face à la belle équipe d’Habay et au vu de nos absences, je pense que prendre un point serait déjà une bonne opération. Nous allons tenter d’éviter de faire des cadeaux à notre adversaire. » A-L.F