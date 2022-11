Sevrées de derbys namurois, et même francophones, depuis leur campagne 2019-2020, les Namuroises vont en enchaîner deux de premier plan, en recevant successivement Gembloux ce samedi, puis Limal dimanche prochain, pour un choc au sommet. "Il faudra gérer le groupe, afin que tout le monde soit au top pour ce match-là, mais on ne va évidemment pas négliger ce derby. Ce sont toujours des rencontres propices aux surprises. Et si on semble a priori plus fort, il faudra encore le prouver sur le terrain", prévient Dominique Colin, dont les troupes ont réussi un sans-faute jusqu’ici (15 sur 15 et aucun set concédé). "Je ne pensais pas obtenir un tel bilan après cinq matchs. Je craignais surtout nos déplacements à Alken, qui reste un adversaire costaud, et à Beverlo, qui aligne une jeune équipe très intéressante. D’autant qu’on était un peu juste au centre, avec le départ d’Inès Cambier. Mais il faut dire que Lucie Rousselin en a étonné plus d’un, à ce poste. C’est l’excellente surprise de notre début de saison. Les filles ont confirmé en coupe, voici deux semaines, en menant les échanges de main de maître à Zoersel B. Je n’ai pas vu les images du match de Gembloux, mais je sais à quoi m’attendre. Je connais la plupart des joueuses, comme les sœurs Piraprez, la centrale Laure Gilson, qu’on aurait bien voulu avoir chez nous, et la libero Sarah Douxfils. On respecte cette équipe."

Michel Hourlay sur le banc gembloutois

Les "Coutelières" se présenteront à Bouge avec un actif de 9 points sur 15 et un autre coach sur le banc. Mais ce ne sera pas Aubry Frankart, qui a succédé à Janina Fedotova voici une quinzaine de jours. "Ce week-end, ce n’est pas possible pour moi, pour raison familiale. C’était prévu bien avant et je ne sais pas tout changer comme cela. C’est Michel Hourlay qui me remplacera", annonce l’ex-coach de Michelbeke et actuel T1 de Guibertin, en N2 messieurs. Qui a donc entamé son mandat gembloutois en coupe interfédérale, à Roulers B (3-0). "J’y ai commencé sans trop connaître le groupe. Et il n’y a pas grand-chose qui a marché. L’équipe était encore un peu déstabilisée par ce qui s’était passé. Mais elles m’ont ensuite montré, à l’entraînement, qu’elles pouvaient prester bien mieux que cela. On a remis certaines choses en place, au niveau échauffement et tactique, des possibilités de rotations et de changements. Cela demande du temps et du travail. Les quatre ou cinq prochaines rencontres nous serviront d’ailleurs à préparer tout cela. Le noyau, de treize filles, n’a pas changé et on terminera la saison comme cela. Et avec un objectif inchangé, à savoir le Top 5. Et quand je vois la série, je me dis que ce sera chouette, car il y aura beaucoup de derbys francophones." Dont un premier qui devrait attirer la grande foule, ce samedi.