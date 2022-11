Les Malonnois ont travaillé deux fois plus

"Il va falloir aborder cette rencontre en étant gonflés à bloc, tant mentalement que physiquement, lance le T1 malonnois, Nicolas Gérondal. Nous devons proposer beaucoup plus. Je sais que nous en sommes capables. Les gars l’ont prouvé à plusieurs reprises, ces dernières semaines. J’ai confiance en eux et je sais qu’ils sont déçus du dernier résultat. Nous nous en sommes servis et avons travaillé deux fois plus cette semaine. Nous savons que Herbiniat marque comme il respire depuis le début de saison, qu’il y a des joueurs d’expérience comme Rossini, qui revient de blessure, mais a déjà marqué sur penalty le week-end passé. Je m’attends à un combat très dur. Nous ne devrons pas galvauder nos occasions et être solides dans tous les domaines."