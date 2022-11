Fabrice Lebrun reprend la casquette de T1

Détenteur du fameux diplôme UEFA A, le directeur technique de l’école des jeunes, ancien coordinateur général de l’Olympic Charleroi et de Châtelet-Farciennes, notamment, continue son ascension dans le monde footballistique. "Oui, pour moi, c’est un choix logique, avance-t-il. J’ai appris par la presse que je figurais parmi les gens retenus par le comité. Et jeudi après-midi, ils m’ont contacté pour me proposer le poste." Quelques semaines plus tôt, son nom avait également été cité du côté d’Aische, pour remplacer Manu Rousselle. "Les entraîneurs disposant du diplôme UEFA A ne courent pas les rues. J’étais dans la short list et, pour moi, il est tout à fait possible de combiner le rôle de DT dans un club, et d’entraîneur principal ailleurs. Finalement, tout se combinera à Couvin."