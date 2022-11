Duel entre cadors à Rochefort

Déplacement périlleux pour Petigny qui rend visite à Rochefort, troisième avec 24 points. « Notre début de saison ne correspond évidemment pas à nos attentes, avoue Sébastien Marée. Certes, on n’a perdu que deux matches, mais on a concédé cinq partages, qui ne nous font pas avancer. En l’absence de nos attaquants, Poupaert et Gjorjijevski, nous avons connu des problèmes de finition. Progressivement, on retrouve notre football et, avec leur retour, on est plus réalistes en zone de conclusion. Entré à neuf minutes du terme, Denis Poupaert a planté le but de la victoire contre Gedinne. Face à Rochefort, qui ne ferme pas le jeu et joue au football, on doit tout donner pour ne pas rentrer bredouilles. »