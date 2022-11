Dinant doit retrouver son niveau

Une position occupée par leurs invités de Thy, qui ont repris leur marche en avant, après avoir concédé leur premier revers de la saison. "Nous devons impérativement réagir, car j’ai trouvé mes garçons anormalement amorphes et sans réaction contre Somzée, lance le T1 mosan, Olivier Baudelet. La rencontre sera, quoi qu’il en soit, compliquée, étant donné la qualité et les résultats probants de notre adversaire. Mais nous sommes à domicile et devons retrouver notre niveau des semaines précédentes. Dans ces conditions, tout sera alors possible et la victoire, envisageable."