Carton plein pour la Gelbressoise avec 684 concurrents au départ des trois distances de 5, 12 et 20 kilomètres pour les plus téméraires. Une victoire de plus pour Jérémy Wanet et Emilia Gvozdenovic sur la petite distance. Sur le moyen parcours, Quentin Poncelet et Jennifer Mahin devancent tous les autres participants. Après vingt bornes dans les guibolles, Marc Vervenne et Hélène Delmée sont les premiers à rallier la ligne d’arrivée.

Howet une fois de plus sur l’Agimontoise

La 37e édition de l’Agimontoise attire pas moins de 371 concurrents, ce vendredi 11 novembre. Parmi les plus rapides, on retrouve, sur la petite distance, Florian Howet, une fois de plus, et Valérie Grégoire qui s’imposent sur le 6,2 kilomètres. Maxime Demars et Charline D’Orchymont devance tous les autres sur le 14 kilomètres.

La seconde corrida Maujoise confirme à Maison-St-Gérard

Ils sont pas moins de 245 à prendre le départ de la seconde édition de la corrida Maujoise.

Sur la boucle unique de 3,4 kilomètres, la victoire revient à Jérémy Mertens et Zélie Mestdagh. Après deux tours, Marvin D’Aurilio et Amélie Collin, 6e au scratch, franchissent la ligne d’arrivée en tête. La plus longue distance de 10,2 kilomètres voit la victoire d’Evariste Colot et de Roxane Clément