Cartes jaunes: Rhatay, S. Leyssens.

Carte rouge: Capouet (86e, 2 j.)

Buts: Rhatay (1-0, 41e), Colot (1-1, 45e ; 2-2, 86e), Lengelé (2-1, 62e).

SPY: Matriche, Rhatay, Jorand, Delvigne, L. Fromont, F. fromont, Autequitte, Lengelé, Hody, Boujabout, Sustendal

DINANT: Delaite, Veroven, Capouet, Loriers (55e G. Colin), Taminiaux (74e D. Leyssens), Colot, Herman, S. Leyssens, Fontaine (82e Benassy°, Akandja, Willot

D’emblée, la volonté des deux formations est de présenter un beau visage. La possession de balle est toutefois à l’avantage des visités ainsi que les occasions, notamment durant le premier quart d’heure.

A la 7e, c’est Delvigne qui butte sur Delaite au duel, alors que F. Fromont place à côté sur le deuxième ballon. Peu après, parti de leur camp en contre, Lengelé centre à ras de terre mais il ne trouve personne pour glisser le cuir dans le but.

A la 13e, F. Fromont voit Delaite dangereusement avancé et, du milieu du terrain, tente le lob qui passe de peu au-dessus. Et c’est encore le meilleur artificier de l’élite qui s’offre la plus belle possibilité, Delaite s’envolant pour mettre en corner.

La rencontre reste plaisante et il faut ensuite attendre la 41e pour vibrer: suite à un coup-franc d’Autequitte, Delaite relâche, Rhatay a bien suivi et ouvre le score de près. Mais, à quelques secondes de la pause, sur leur premier tir cadré, Colot rétablit la parité.

A la reprise, les Copères s’enhardissent sans toutefois mettre Matriche à l’ouvrage. Bien au contraire, à la 62e, Verstraete entre pour Delvigne et, sur sa première touche de balle, alerte Lengelé qui rend l’avance aux Spirous. Loin de baisser les bras, les visiteurs continuent leur travail de sape et son récompensés à 4 minutes du terme: en contre, Colot égalise. Peu après, Capouet voit jaune pour la seconde fois mais sans conséquence.