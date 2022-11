"L’objectif principal est de transformer l’épisode Ciney en une parenthèse, en attaquant ce match avec la bonne mentalité et agressivité, espère le coach, Louis Crevits. Je veux voir des guerrières et retrouver notre fond de jeu. Je méfie très fort de Boninne, guidé par l’excellent travail de Perrine Drygalski, que j’ai vu en action contre Esneux il y a quelques semaines. Il m’avait agréablement impressionné et, avec un mélange entre expérience et jeunesse, peut inquiéter n’importe qui. Cette équipe est à prendre au sérieux, surtout dans ce contexte actuel."

En ballottage avec les dernières places, Boninne, quant à lui, compte sur ce derby pour s’écarter de la zone rouge.

"Pour y parvenir, on doit d’abord corriger les défauts qui sont arrivés dernièrement, c’est-à-dire la réussite et la défense, parfois laxiste, confie la coach, Perrine Drygalski. Ça passe par une meilleure variation de notre jeu. Certes, sur papier, nous n’avons rien à perdre, mais comme Natoye à quelques blessées, alors pourquoi pas. Il compte toutefois quelques jeunes amenées à devenir de sacrées joueuses."

Natoye ne pourra pas s’appuyer sur Binamé et Lambert, tandis que Boninne se prive de Baijot et de Gautier.

Esneux – Ciney (d. 12 h)

Solide leader de la série, Ciney est en pleine bourre et se présente à Esneux sans une ombre au tableau.

"Attention tout de même à ce gros morceau, possédant des profils d’expérience, rappelle le coach, Jean-Christophe Beguin. Nous avions perdu, certes avec une demi-équipe, de 30 points en coupe AWBB en début de saison. Nous irons là-bas sans rien à perdre et en espérant jouer notre va-tout."

Materne est blessée tandis que Cappelle et Vandesteene seront indisponibles.