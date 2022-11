En pleine course pour le maintien, Belgrade joue contre un adversaire direct, puisqu’il se rend chez le dernier de la classe.

"On s’attend à un match piège car Huy, sans victoire, se présentera sans rien à perdre, prévient le coach Didier Thémans. À nous, dès lors, d’être concentrés et appliqués d’emblée en défense afin d’empêcher Huy de prendre feu. Par ailleurs, nous tenterons de reproduire la même prestation qu’à Alleur, notamment offensivement, où nous étions convaincants en termes de fluidité et de justesse."

Hucorne et Cerquarelli sont convoqués, au contraire de Davreux.

Beez – Alleur (s. 20 h 30)

Requinqué après sa victoire enlevée à Mont-sur-Marchienne, Beez tentera d’engranger son premier succès à domicile. "Le résultat positif ramené de l’Olympic a fait un bien fou , puisque la défaite contre le CEP, subie de peu, avait laissé un goût d’amertume, respire le coach Didier Prinsen . Nous continuons désormais à travailler. En revanche, pour le match prochain, je serai privé de Van Hamme mais j’espère récupérer Forget, souffrant, et Chapelle, bloqué au dos. Nous aurons besoin de toutes nos forces pour rivaliser avec Alleur, deuxième au général. Par ailleurs, nous avons l’intention de bien prester en cette soirée de souper du club."

Natoye – Fresh Air (s. 21 h)

Auteur d’une entame presque parfaite, Natoye n’est toutefois positionné qu’en troisième position. Rappel que la série est relevée et compétitive. Autant dire que les confrontations directes seront déterminantes au décompte final. "Si l’on prend une photo du classement actuel, Woluwe et Alleur sont au-dessus et le CEP, avec ses individualités, devrait terminer dans le Top 4. La quatrième place se jouerait donc entre nous et le Fresh Air, constate le coach Laurent Costantiello. Il est néanmoins encore trop tôt pour tirer des conclusions, d’autres équipes ont des arguments pour se révéler d’ici-là. Avec l’appui du public et de notre bonne dynamique, nous avons les atouts pour contrer l’adresse et la vitesse bruxelloise."