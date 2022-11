« Plus d’efficacité en variant le rythme »

Marjorie Carpréaux n’est pas encore satisfaite du jeu namurois, trop lent à son goût : « Gagner à Ciney était nécessaire mais nous ne sommes pas encore dans le bon rythme. Nous devons alterner davantage entre jeu placé, ce que nous faisons trop en ce moment, et jeu rapide. Trouver cette capacité à varier notre jeu et à accélérer au bon moment nous permettrait d’être beaucoup plus efficaces offensivement. »