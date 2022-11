P1 Messieurs: Déjà un tournant pour Gembloux à Loyers ?

Pour Natoye, c’est un nouveau match difficile qui se profile, face à Erpent. "Après Malonne, on enchaîne les gros matches (NDLR: Erpent, Ciney, Fraire), confie Bastien Gilain. Face à des candidats au titre, nous tenterons de faire bonne figure. Le plus important pour nous était de gagner au Mosa. Nous allons pouvoir aborder les prochaines rencontres sans pression. Erpent est très solide, nos jeunes, poursuivront donc l’apprentissage." Du reste, on note l’important débat entre Gembloux et Loyers. "Ce pourrait être déjà un tournant pour nous, confie le coach gembloutois Remy Boxus. Et cela, même si Loyers n’est pas au mieux de sa forme alors que je le voyais plus haut. Au complet et après des matches compliqués face à des gros bras, on doit l’emporter."

"Nous devons relever la tête, indique en face Pierre Baudelet. Il faudra retrouver un esprit de groupe, de la concentration et jouer à un bon niveau durant quarante minutes."