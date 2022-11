13-10, 19-10, 12-17, 21-15

FRIBOURG: Fora 11 (2x3), Jacquot 5 (1x3), Range 24 (1x3), Reynolds 18, Takyi 0, Ambrosio 0, Losey 0, Nikitinaite 6, Sollberger 0, Stoianov 0

NAMUR: Asoro 10 (2x3), Carpréaux 6, Saucin 0, Vaughn 12, Wilson 18 (1x3), Defosset 0, Dossou 2, Kjartansdottir 0, Matthys 0, Rupnik 4

Troisième rencontre en coupe d’Europe pour les Namuroises qui se doivent de l’emporter pour espérer une qualification. Le début du premier quart n’est pas facile où l’ancienne américaine, Courtney Range inscrit les 4 premiers points des Suissesses. Namur a du mal à se trouver offensivement, le jeu n’est pas fluide au contraire de leur hôte du jour. Rapidement, le score s’envole à 9-2 avec une équipe de Fribourg qui trouve plus aisément le chemin du cercle. Les Namuroises resserrent la vis derrière et petit à petit, elles réduisent l’écart. Plus patientes et plus mobiles, les filles de José Araujo terminent le premier quart sur le score de 13-10.

Les problèmes offensifs namurois perdurent dans ce deuxième acte. Au contraire de Fribourg qui continue de jouer un jeu simple et peut compter sur une Range, métronome de cette équipe suissesse. Un peu à l’instar de la rencontre inaugurale face à Dudelange, les Namuroises encaisse un 12-0 en l’espace de presque 6 minutes de jeu ! Wilson met fin à l’hémorragie sur lancer franc (16e: 25-11). Namur est presque dans les cordes mais heureusement, Carpréaux, une fois en pénétration puis à la création, ramène ses couleurs à la barre psychologique des 10 points (28-18). Cependant, les Suissesses peuvent compter sur leur duo américain Range-Reynolds (23 points sur les 20 premières minutes) pour maintenir leur équipe à une distance respectable de leur adversaire du jour (32-20 au repos).

Dernier quart fatal

Les Namuroises remontent avec de bonnes intentions et également plus de volonté ! Cela se marque au marquoir où en quelques minutes, l’écart passe sous la barre des 10 points. Avec Vaughn et Wilson en leaders offensifs, Namur commence à inquiéter cette équipe de Fribourg qui ne tourne plus aussi bien qu’en début de partie. Via 35-29 à la 25e, José Araujo voit ses filles revenir à 41-37 sur un panier de Rupnik. Malheureusement un "and one" de Reynolds repousse les "Rouges" à 44-37 avant d’entamer le dernier quart. Celui-ci ne sera pas dans la continuité du troisième acte. Si Wilson rapproche les siennes à 45-41,

Fribourg assène un sévère 16-4 pour sceller le sort de Namuroises qui se rapprochent de l’élimination dès les poules de l’Eurocup. "Il y a encore du travail, souligne l’assistant coach, Lionel Dorange. Il faut pouvoir bien commencer une rencontre et bien la terminer. Nous n’arrivons pas à produire le jeu fluide que nous travaillons. Et ça commence par l’attaque, là où on pêche actuellement."