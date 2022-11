À nouveau battu la semaine dernière à Anderlecht, Belgrade ne compte encore que deux succès après six rencontres de championnat et se doit dès lors de réagir dès ce dimanche, dans sa salle face à Liège.

Certes, le championnat est encore long et les écarts encore minimes entre la majorité des équipes, mais la pression commence à se faire ressentir dans les rangs belgradois. "Nous espérions faire un résultat la semaine dernière à Anderlecht mais il n’en a rien été et nous n’avons donc encore rien gagné en déplacement, constate le coach namurois Didier Thémans. Cette dernière défaite ajoute un peu de pression pour le match de ce week-end car, à la maison, nous sommes à deux sur trois et il faut prendre un maximum de points chez nous. Je connais plutôt bien cette équipe de Liège avec de jeunes joueurs que j’ai eus mais aussi deux joueurs plus expérimentés. C’est une équipe athlétique, nous sommes prévenus. De notre côté, nous manquons toujours d’automatismes et tous les joueurs ne sont pas encore au niveau qu’ils doivent atteindre. Défensivement, cela se met en place mais en attaque nous manquons de force de frappe. Nous connaissons nos problèmes actuels et nous travaillons pour les régler au plus vite mais il nous faut prendre des points et ce, dès ce week-end. Avec un ou deux succès, nous ferions un bond au classement car, si quatre équipes semblent se détacher, pour toutes les autres la lutte est acharnée et il en sera certainement ainsi tout au long de la saison."