Ciney prêt à faire tomber l’invaincu

Herve-B. – Namur B (s. 21 h)

Après un week-end de repos forcé, qui a fait du bien à la santé physique, Namur est désormais d’aplomb pour reprendre la compétition. Le cinquième du classement se déplace chez la lanterne rouge, Herve-Battice, toujours sans le moindre succès à ce jour. Une sixième victoire semble à sa portée mais attention à cette formation, capable d’accrocher ses adversaires. Le dernier en date: Boninne, qui s’en est seulement détaché dans les deux dernières minutes.

Rulles – Boninne (d. 15 h)

Les "Jaunes" se sont remises la tête à l’endroit contre Herve-Battice. "Je suis un coach satisfait puisque les défauts rencontrés lors du dernier match, ont été corrigés, rassure David Roussaux. Nous avons réduit le nombre de pertes de balle et diminué les échecs au lancer-franc. Maintenant, je redoute La Rulles et sa petite salle. Cette équipe, malgré qu’elle soit promue, présente le même bilan que le nôtre et joue ensemble depuis des années. Elle applique la défense agressive, qui est sa marque de fabrique. Les filles sont prévenues."

Boninne sera privé de Philippe alors que Lesire (dos) est incertaine.