Xterra Belgique de retour à la citadelle de Namur le 10 juin 2023

En 2023, l’Xterra Belgique se déclinera en 7 épreuves: triathlon et duathlon full, triathlon et duathlon découverte, triathlon rookie (14-15 ans), duathlon kids (10-13 ans) et duathlon mini kids (6-9 ans). À noter que les deux triathlons proposés chez les seniors se disputeront en individuel et en relais.

Les inscriptions pour l’édition 2023 seront ouvertes dès le jeudi 10 novembre 2022 à 18h.