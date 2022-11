Arbitre: Toeback

Cartes jaunes: Moors, Bauer, Marion, Smal.

But: Kaya (1-0, 84e).

SAINT-TROND: Coppens, Al-Dakhil, Hashioka (59e Koita), Hayashi (81e Kaya), Smets (59e Dumont), Van Dessel, Bauer, Teixeira, Boya, Bocat, Bruno (59e Librici).

MEUX: Paulus, Boreux, Sleeuwaert, Palate, Rouffignon, Coquelle, Smal, Gaux, Rosy (86e G. Baudoin), Kinif (77e Paquet), Moors (66e Marion).

Rebaptisé le Stayen depuis une dizaine d’années, le Stayenveld, envahi par plus d’un millier de supporters de Meux (!), aurait pu s’appeler le Stayen… vert mercredi soir. Massés derrière le but de Paulus en première mi-temps, les sympathisants meutois ont tout donné. «Saint-Trond c’est chez nous», osait même le kop, bien plus bruyant que les centaines de Canaris limbourgeois.

Sur le synthétique, les joueurs se sont montrés à la hauteur de leur public. Passé un premier quart d’heure plus difficile durant lequel le Japonais Daiki Hashioka donnait pas mal de fil à retordre côté droit, les Verts s’offraient la première grosse opportunité. À la demi-heure, sur un contre rondement mené après une récupération de Rosy, Kinif osait un premier tir à l’extérieur du rectangle mais Coppens captait. De quoi libérer les Meutis qui comprenaient qu’il y avait peut-être un coup à jouer. Les protégés de Laurent Gomez, bien en place dans un bloc regroupé et à cinq derrière en perte de balle, commençaient à sortir un peu plus. Kinif s’offrait même une nouvelle occasion que Coppens était obligé de repousser en corner. Dans la foulée, sur un centre vicieux de Gianni Bruno, remplaçant habituel du groupe coaché par le coach allemand Bernd Hollerbach, il manquait une pointure à Hayashi pour dévier le cuir. Paulus intervenait deux fois, juste avant le repos, pour rassurer une défense meutoise très solide, mais sans pour autant devoir sortir le grand jeu. Non, le kop des Verts ne rêvait pas, Meux tenait les Canaris en échec au repos et aurait même pu mener au marquoir.

Ovation trudonnaire

À la reprise, c’est encore Kinif qui tentait une reprise, hors cadre cette fois. Toujours aussi rigoureuse, à l’image de son capitaine Boreux, la défense meutoise jouait le match parfait. Le technicien allemand du STVV changeait trois cartouches dès l’heure de jeu, signe qu’il voulait en voir plus. Van Dessel montrait la voie à suivre en réussissant une première incursion dans l’axe puis en croisant un rien trop sa frappe. La pression montait d’un cran dans le camp des Verts mais elle s’estompait aussi vite, St-Trond, imprécis, ne trouvant pas la solution avec de longs ballons. Poussé par son kop, Meux rêvait de plus en plus de l’improbable exploit. Jusqu’à six minutes du terme, moment choisi par Smets pour adresser un centre tendu de la droite que le nouveau venu Kaya envoyait au fond, de la tête. Meux y croyait jusqu’au bout avec Marion, Gaux ou Coquelle, mais ne parvenait pas à arracher la prolongation. Le public des Canaris ne s’y trompait pas en acclamant cette valeureuse équipe meutoise qui peut être fière du parcours accompli, de son match et de son kop qui communiait de longues minutes après le coup de sifflet final avec ses joueurs.

Le "mur vert" a porté les joueurs de Meux durant 90 minutes. ©EdA

Kinif: "J’ai repris goût au football"

Saint-Trond - Meux | Kenny Paulus a tenu bon jusqu'à la 83e minute. ©Belga

Malgré la défaite, Kenny Paulus était aux anges. Un sourire qu’on a rarement pu apprécier ces dernières semaines. "C’est génial, génial, génial. Autant de supporters dans les tribunes, que veux-tu de plus ? Le bruit qu’ils ont fait durant tout le match… Je n’ai jamais vécu ça de ma carrière. Aujourd’hui, On jouait à domicile aujourd’hui. " Le portier des Verts aurait aimé aller aux prolongations. "Il nous manquait cinq minutes. Mais bon, après, ça aurait encore été autre chose physiquement (rires)." Comme tout le monde, il a cru à l’exploit. "D’autant que derrière, nous ne concédions pas grand-chose. Mais plus que la défaite, nous retiendrons cette formidable expérience. "

Saint-Trond - Meux | Gilles Kinif n'est vraiment pas passé loin d'un but sur le terrain du Stayen. ©Belga

Devant, Gilles Kinif aurait rêvé planter ce but en première période. "Le défenseur est devant moi. Je n’imagine pas qu’il va me laisser de l’espace. Je suis surpris qu’il me laisse le ballon. J’aurais pu prendre plus le temps, me concentrer sur la frappe mais dans des matches comme celui-ci, face à des pros, tout va très vite."

Comme beaucoup de Meutis, il a pris beaucoup de plaisir sur la pelouse. Ça s’est vu dans ses efforts. "Je ne le cache pas, j’ai repris goût au football. Grâce à ce match mais surtout à ces incroyables supporters. J’en avais un peu marre ces derniers temps mais après un match comme celui-ci, je ne peux qu’être motivé pour la suite de la saison."

Gomez: "Tactiquement, c’était parfait"

Laurent Gomez était fier de ses joueurs, au point tactiquement. ©EdA

Avec Rosy derrière les attaquants et une défense à cinq, Laurent Gomez n’a pas hésité à changer de tactique face à Saint-Trond. Le mentor des Meutis a ajusté son milieu de terrain pour contrer les offensives des Canaris. "Et j’avais demandé à mes attaquants de laisser le ballon aux défenseurs centraux, de ne défendre que sur les latéraux. Grâce à ce système, à cinq derrière en perte de balle, nous n’avons que rarement été mis en difficultés. Tactiquement, c’était parfait." Dommage de ne pas avoir concrétisé les possibilités devant. "Il y a la frappe de Gilles Kinif et puis la reprise croquée de Justin Gaux à la fin dans le rectangle. Mais nous ne pouvons pas nourrir de regrets, ni à rougir de notre prestation. C’est une magnifique soirée pour le groupe, le club et les supporters. Je suis heureux de voir un comité ému et reconnaissant envers ses joueurs."

Une solidité défensive retrouvée

La défense a également joué un rôle primordial dans cette prestation de haut vol. Bryan Sleeuwaert, Antoine Boreux, Justin Gaux et Axel Rouffignon ont muselé les attaquants dont un certain Gianni Bruno qui a été remplacé à l’heure de jeu. "Toute l’équipe s’est bien débrouillée. Je vous avoue que je n’aurais pas imaginé ça avant le match car nous avions peur d’en prendre un ou deux dans les dix premières minutes."

La défense de Meux a tenu tête aux Trudonnaires. ©EdA

Les Verts ont ensuite pris confiance grâce, notamment, à leur solidité défensive et leur envie débordante. "Nous avons tenu bon mais malheureusement, c’est passé une fois pour Saint-Trond." Par ce match, les Verts ont à nouveau démontré toute leur qualité: un travail en bloc où chacun se bat avec un grand cœur. "Il y avait beaucoup de solidarité, c’était beau à vivre sur le terrain. Après, je ne le cache pas, je suis déçu du score. Car quand je regarde la physionomie du match, je me dis que nous aurions pu marquer." Un match qui annonce du positif pour la suite de la saison en D2 amateurs, à commencer par dimanche à domicile contre Waremme.