SAINT-TROND : L’attaquant Shinji Kagawa est forfait pour blessure et le milieu de terrain Mory Konaté suspendu. Bernd Hollerbach laissera quelques cadres au repos et devrait aligner l’équipe suivante, dans un probable 3-4-3 avec, dans les buts : Coppens; en défense : Al-Dakhil, Teixeira et Bauer; au milieu : Hashioka, Smets, Boya et Bocat; en attaque : Van Dessel, Bruno et Hayashi.

MEUX : L’infortuné Cyril Van Hyfte, jauni une fois de trop contre Hasselt, est suspendu. Hormis les blessés de longue date (Adelin Lecomte, Arthur Baudoin et Deli Bajraktari), le reste du noyau est disponible. Particularité de la Coupe, le coach peut coucher 18 noms sur la feuille. Il a droit à cinq remplacements et un 6e en cas de prolongations. Les changements ne sont autorisés qu’en maximum trois interruptions de jeu. Mais la réglementation des joueurs de moins de 21 ans (2 à obligatoirement inscrire sur la feuille) et des équipes B reste d’application. «Cela veut dire que ceux qui viennent avec nous sont considérés comme joueur de D2 pendant quatre semaines, confirme Laurent Gomez. Pendant ce laps de temps, il n’y en a plus que trois qui peuvent évoluer en P1. J’ai envie de faire plaisir à tout le monde, évidemment, mais l’intérêt du club passe avant tout. Je ne vais pas bousiller le travail en P1 en prenant sept joueurs sur le banc, surtout qu’ils ne pourront pas tous jouer.»

Le noyau probable : Paulus, Boreux, Rouffignon, Sleeuwaert, Gaux, Palate, Rosy, Coquelle, Smal, Kinif, Moors, Marion, Paquet, Farikou, G. Baudoin.