St-Trond – Meux: « La chose la plus exceptionnelle qui pouvait arriver »

C’est le cas de Philippe Malotaux, bénévole depuis 25 ans. Pour lui aussi, c’est un jour de fête. "Il y a eu la victoire en coupe de province, les différents titres dont le dernier en promotion D. C’était magnifique. Mais ce match face à Saint-Trond, je dirais que c’est la chose la plus exceptionnelle qui pouvait nous arriver." C’est une vitrine pour l’ensemble du club. "Et aussi pour tous les bénévoles, sourit celui que l’on surnomme Malo derrière le comptoir. Si je suis ici depuis 25 ans, c’est parce que je me plais bien. L’ambiance est respectueuse, très familiale. "