La Gelbressoise est de retour vendredi 11 novembre dans le village de Gelbressée. Avant-dernière manche du challenge de la Ville de Namur, avant la corrida de Namur, l’épreuve remporte souvent l’adhésion des participants. Les départs sont prévus à 10h30, 11h et 11h10 pour les distances de 20, 12 et 5 kilomètres.

www.ultratiming.be

L’Agimontoise

À Agimont (Hastière), on courra pour la bonne cause ce 11 novembre puisque les bénéfices de l’Agimontoise seront reversés au Télévie. Les 12 kilomètres lancent les festivités à 11h suivi, cinq minutes plus tard, du départ des 6 kilomètres.

Les inscriptions se font directement sur place

La Maujoise

Pour la deuxième année, la corrida Maujoise est organisée vendredi soir dans le petit village de Maison-Saint-Gérard (Mettet). Le départ commun est fixé à 19h30 pour un, deux ou trois tours de 3,4 kilomètres.

www.goaltiming.be

Corrida de Saint-Denis

Pour clôturer le week-end, dimanche 13 novembre, place à la corrida de Saint-Denis. Le départ commun est prévu à 10h30. Les participants ont le choix entre une, deux ou trois boucles de 3,5 kilomètres.

www.ultratiming.be