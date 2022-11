Classement des buteurs de P2: Les Suriçois en grande forme offensive contre Molignée

Juste derrière ce duo, un autre duo puisque Louis Laurent (Bossière-Gembloux) et Nicolas Herbiniat (FCO Namur) ont chacun inscrit un but lors de la 12e journée de championnat. C’est Jean-Baptiste Marion qui complète le podium provisoire des meilleurs buteurs de P2A. Le "Fraisier" s’est lui offert un doublé dimanche face à Ligny.

Alors que la tête se ressert en P2A, le leader du classement de P2B a lui creusé l’écart sur son plus proche poursuivant. Cédric Magis (Pondrôme), auteur de son deuxième doublé consécutif en championnat, est passé à 16 réalisations personnelles tandis que Maxime Pisvin (Gedinne), son dauphin au classement, n’a pas marqué et son compteur reste bloqué à 12 goals.

Les deux hommes sont suivis par une triplette que forment Daniel Patrick Nama (Anhée), Damien Baudaux (Pesche, +1) et Jérémy Wauthy (Rochefort B). Samuel Quevrin (Gesves) et Patrick Collin (Rochefort B) talonnent ces trois-là, avec chacun un but marqué dimanche et chacun 10 roses à leur actif.

Le carton du week-end est venu de Surice, qui a infligé à Molignée sa douzième défaite de la saison. Lors de ce sévère 10-1, Antonin Collinet y est allé de son triplé et Théo Servais d’un quadruplé.

Voici les meilleurs buteurs de P2 après la onzième journée de championnat:

P2A

11 buts

Gilsoul (Rhisnes), De Groote (Sauvenière)

10 buts

Laurent (Bossière-Gembloux), Herbiniat (FCO Namur)

9 buts

Marion (Wépion)

8 buts

Guede (Bossière-Gembloux), Poskin (Éghezée)

7 buts

Leruth (Ligny), Hannecart (Naninne), Reins (Rhisnes)

6 buts

B. Adam (Ligny), Deheneffe (Malonne), Duchêne (Petit-Waret)

5 buts

Gourmet (Aische B), Rossini (FCO Namur), Leocata (Lustin), Baugniet (Naninne), Doupagne (Petit-Waret), Dehaye (Rhisnes), S. Guenegand (Wépion)

4 buts

Gillard (Aische B), Bernard et Lultz (Bossière-Gembloux), Camara (Jambes), Paris (Ligny), Notte (Lustin), Craps (Malonne), Joine (Rhisnes), Harrad et Huygen-Thomas (Wépion)

3 buts

Sabbe (Bossière-Gembloux), Van Achter (Éghezée), El Kouchaii (FCO Namur), Beguin, Genard et Longin (Grand-Leez B), Fall, Lajili et Salihu (Jambes), Belic (JS Tamines B), Hennau et Mascaux (Ligny), Bottaro et Gondry (Malonne), Baume et Vermeren (Naninne), Miler (Wépion)

2 buts

Quandt et Tallier (Bossière-Gembloux), Perez Avial (Éghezée), Ibrahimi (FCO Namur), Barry et Depireux (Grand-Leez B), Sainthuile (Jambes), Caplier, Mirabella et Sebaihi (JS Tamines B), Charpentier (Ligny), Diz Villanueva et Tonneau (Lustin), Dupuis, Hennaux et Jonet (Malonne), Mary et Pinchart (Naninne), A. Blavier et Delitte (Petit-Waret), Demeuse, Folens, Militello et Van Vlemmeren (Profondeville), G. Allard, Ancion et Tallier (Rhisnes), Bower et Guillaume (Sauvenière)

P2B

16 buts

Magis (Pondrôme)

12 buts

Pisvin (Gedinne)

11 buts

Patrick Nama (Anhée), Baudaux (Pesche), Wauthy (Rochefort B)

10 buts

Quevrin (Gesves), Collin (Rochefort B)

9 buts

J. Hassani (Gedinne)

8 buts

Koné (Havelange)

7 buts

Bridoux (Schaltin), Deghorain (Tarcienne)

6 buts

Brouir (Assesse), Descarpentries et Helson (Bioul), Ar. Bodart (Onhaye B), Fadeux (Pondrôme), Collinet et Servais (Surice)

5 buts

A. Dubucq (Anhée), Labar (Assesse), A. Delcourt (Bioul), Giglio, Maistriaux, Poupaert et Zamperetti (Petigny-Frasnes), Marchal (Pondrôme), Nkoue (Tarcienne)

4 buts

Huet (Assesse), Becheker (Flavion-Morialmé B), Demarcin (Gesves), Gigot (Pesche), Antoine et Rochette (Pondrôme), Piérard (Rochefort B)

3 buts

De Maglie et Martin (Anhée), Dunesme et Lincé (Bioul), Leroy (Flavion-Morialmé B), Catoul et A. Sohy (Gedinne), Van Crombruggen (Havelange), Steeno (Onhaye B), Durieux (Pesche), Baudoin (Pondrôme), Mahin (Rochefort B), Guilleaume et Mullens (Schaltin), Dumont et Sacré (Surice), Alessandro (Tarcienne)

2 buts

V. Dubois, Y. Dubucq, Frérotte et Hosselet (Anhée), Blasutto et Motte (Assesse), Jadoul (Bioul), G. Hardy et Latini (Flavion-Morialmé B), Collard et M. Sohy (Gedinne), Julien et Nicolas (Gesves), Nzadi (Molignée), Au. Bodart, Bouterbiat, Plaquette et Tasiaux (Onhaye B), Ezzeroual, Gjorgjijevski et Wanschoor (Petigny-Frasnes), Duriau (Pondrôme), M. Brilot et Kamba (Rochefort B), Lecoyer et Magotteaux (Surice)