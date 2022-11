Tamines: Balog déjà au boulot

Jadis joueur pro chez les Zèbres, l’ancien international hongrois a déjà pas mal bourlingué dans sa carrière d’entraîneur en coachant notamment Tubize, Wavre, Couillet, La Louvière ou Turnhout, son dernier club. dans lequel il ne sera resté que quelques jours. Il était injoignable ce mardi soir.

Rosa: « Je sentais la pression »

De son côté, convoqué lundi soir par Paul Locicero, Antonio Rosa savait à quoi s’attendre en se rendant au rendez-vous. "Le 2/15 est insuffisant pour les dirigeants, explique l’ex-mentor de la Jeunesse, arrivé en décembre 2021 au club. Mais je sentais depuis un moment une pression sur mes épaules. Je travaillais avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête (NDLR: descendu dans le vestiaire il y a un peu plus d’une semaine avant St-Symphorien, le grand patron avait pourtant renouvelé toute sa confiance envers le staff). Il n’y a rien à faire, je n’ai pas été choisi par les nouveaux repreneurs, j’ai vite perçu ce manque de confiance. Je ne suis pas né de la dernière pluie."

Soutenu par une bonne partie de ses joueurs ("j’ai reçu des tonnes de messages depuis lundi soir"), l’ancien coach du Sporting et de l’Olympic ne cadrait pas avec les nouvelles ambitions taminoises. "Avec l’ancienne direction, on avait construit l’équipe pour d’abord viser la colonne de gauche. On avait convenu de refaire le point en décembre, en fonction du classement. Mais la donne a changé. J’ai voulu protéger mon groupe, mais c’était devenu compliqué."

Antonio Rosa retiendra malgré tout pas mal de positifs de ses onze mois à la Jeunesse. "On a réussi à mettre en place un bon système de jeu et, surtout, à former à un groupe avec des garçons sincères et déterminés. Dommage, il y a quelques choses à faire. Mais la chance n’était pas non plus de notre côté, à l’image d’un Pratz, qui travaille comme un fou mais qui je parviens plus à marquer. C’est la première saison que ça lui arrive. Avec un peu plus de réussite, on serait plus haut dans le classement. Mais c’est le foot…"

Le Carolo va tourner la page taminoise et prendre un peu de recul avant de saisir une nouvelle opportunité.