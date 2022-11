St-Trond – Meux: « Canari » ne pouvait pas louper ça !

À Meux, pour rappel, le comité a décidé d’offrir les cars à tous les supporters (entrée à 10 € pour les adultes et 5 € pour les moins de 12 ans). Ils démarreront ce mercredi à 18 h 30 en direction du Stayen. Les joueurs, eux, partiront une heure plus tôt depuis la place du village après avoir mangé un bout ensemble, un peu avant, dans les installations de Meux.

Ce déplacement à Saint-Trond, quand on s’appelle… Canari, on ne peut pas le louper. Grégory "Canari" Ancart, responsable grand-leezien du club des supporters des Red Gunners sera évidemment de la partie. "On a organisé un car avec des amis de la région, explique le célèbre Rouche. C’est historique pour un petit club de village comme Meux et on veut profiter de l’occasion pour aller les encourager chez une D1. En tant qu’anciens joueurs du club, papa d’enfants meutois ou simple amateurs de foot, on voulait vivre ce moment ensemble avec notre bande de potes. On voulait être sûr d’être dans le même car. On partira du terrain de Saint-Germain, pour éviter d’embouteiller le village de Meux qui risque d’être en ébullition quand tout le monde va arriver."