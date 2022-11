Une différence qui a tourné à l’avantage des Couteliers qui réalisent ainsi la bonne opération en revenant sur leurs hôtes, à la troisième place du classement en signant un cinquième succès sur leurs six derniers matches alors que les Profondevillois accusent un second revers d’affilée. "Nous avons mis du temps à entrer dans ce match avec quatre ou cinq paniers faciles manqués mais on réagit très bien dans le second quart-temps en prenant sept points d’avance, commente le coach profondevillois Thomas Dustin. Hélas, dès la reprise en seconde mi-temps, on laisse Gembloux revenir et s’installer à nouveau dans le match. Nous sommes alors dominés aux rebonds. La partie bascule dans les cinq dernières minutes, alors que nous avions encore un avantage de trois points, nous perdons trop facilement quelques ballons mais, surtout, on ne fait plus les efforts offensifs pour revenir. Ce qui m’inquiète, c’est justement cette attitude de mes joueurs en fin de match, qu’il faudra corriger très vite car devant nous, ce sont Aubel et Mons qui nous attendent."

En progrès de semaines en semaines, Gembloux a confirmé son retour au premier plan avec ce succès. "Nous avons connu de bons et de moins bons passages dans ce beau derby mais je retiens surtout la bonne réaction que nous avons su avoir dans les moments difficiles, souligne le coach gembloutois Marc Mesureur. Venir gagner ici est une grosse performance mais je pense que nous voulions plus cette victoire que notre adversaire et nous avons joué avec plus d’intelligence et de réalisme."