R1: La réaction tant attendue de Ciney à Loyers

Dans les cordes en début de saison, Ciney s’est rassuré samedi et s’est repositionné aux abords du top 4. "Après notre mauvaise deuxième mi-temps contre Esneux, il fallait une réaction, insiste l’assistant-coach, Pierre-Yves Delveaux. Ce fut le cas en deuxième mi-temps: avec intensité, nous avons resserré notre défense avant de trouver les solutions offensives. Je pense que, par moments, nous avons proposé plus de jeu d’équipe que Loyers qui a, lui, pu tenir grâce à l’adresse de Pirlot. Les huit joueurs se sont montrés solidaires et ont mordu sur leur chique. Il faudra qu’ils poursuivent sur cette lancée puisque les deux blessés ne sont pas près de se rétablir. Nous présentons un bilan partagé, avec quatre victoires en 8 matches. Nous sommes conscients qu’il reste du travail mais le championnat est long."