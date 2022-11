"Pourtant, il y avait place pour aller chercher quelque chose, confie le coach Olivier Hennart. Braibant est d’ailleurs conscient qu’il est passé tout près d’un échec. Il nous a non seulement manqué de maturité dans les actions offensives, mais aussi manqué de constance. Nous devons réagir la semaine prochaine à Andenne pour rester dans le milieu de classement."

Pour sa part, Éghezée a retrouvé des couleurs face à Maillen (65-45). "Pour une fois, on était dix, confie Luc Salmon. On commence à récupérer nos blessés et, du coup, c’est évidemment plus facile, surtout en fin de match. Les joueurs sont alors plus frais. Après avoir mené de 4 points au repos et de 5 points au début du dernier quart, on a pu accélérer et terminer en roue libre . J’espère qu’on a mangé notre pain noir et que les blessures sont derrière nous. Si c’est bien le cas, les résultats reviendront d’eux-mêmes."

Du reste, on note la victoire après prolongation (63-62) de Ciney face à Natoye. "Après avoir mené tout le match, mes joueurs ont commis trop erreurs qui ont permis à Natoye d’arracher l’égalisation, explique le coach cinacien Éric Vancoillie. Et après avoir été menés de six points, un dernier missile de Philippe nous a donné les trois points."

P2B

Toujours invaincus en ce début de championnat, les Oursons rencontraient Mazy, qui venait d’engranger deux succès consécutifs.

Avec un effectif réduit de six joueurs, les Andennais ont laissé filer un sixième succès consécutif (64-56). "Nous avons eu difficile à nous mettre dedans, regrette Mathieu Fantin. Dans la seconde mi-temps, nous avons connu un sursaut d’orgueil en revenant à deux points mais nous avons été un peu courts physiquement."

Les deux prochains week-ends s’annoncent par ailleurs compliqués pour Andenne, qui affrontera Malonne et le Mosa, tous deux bien installés dans le haut du classement. "Nous aurions voulu être à 6 sur 6 avant de rencontrer ces deux gros morceaux. À nous de rester attentifs."

Du côté de Mazy, Quentin De Leeuw s’attendait à une rencontre plus compliquée. "Si Andenne avait été au complet, la rencontre aurait certainement été différente. Nous avons toutefois fait une belle prestation, mais nous devons garder notre concentration. Nous allons rencontrer Rochefort, Givet et le Black Star, nous espérons arriver à 6 victoires d’affilée."

Dimanche, Hotton a connu une troisième défaite au Mosa, mais avec les honneurs (66-59). "Nous avons fait une très belle prestation, explique Pascal Gilles. Nous craquons physiquement car nous sommes en manque de rotations, mais notre collectif a fait peur au Mosa et nous aurions pu revendiquer les 3 points."