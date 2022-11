Gaëtan Joannes avant St-Trond - Meux: "J'ai pu vivre mon rêve de gosse au Stayen"

L’heure du choix sonnait ensuite pour Gaëtan qui assurait ses arrières en privilégiant ses études. Il rejoignait Hannut, Meux et puis Aische. Meux qu’il viendra évidemment supporter ce mercredi. "Voir jouer des potes dans mon ancien stade, c’est génial. J’espère qu’ils ne prendront pas une casquette et qu’ils profiteront de ce grand moment. J’espère aussi qu’il y aura quand même un peu plus de monde qu’annoncé du côté de Saint-Trond. Meux doit prendre un maximum de plaisir, surtout. Quand on voit rien que cet entraînement, on voit tout de suite la différence de niveau dans la vitesse d’exécution et le physique. Sur ce synthétique, un grand terrain arrosé avant le match, ça risque de fuser."