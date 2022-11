Florian Boudin: « Un off-day total »

« Sûr que nous réaliserons quelque chose »

Dimanche, c’est Biesme qui rendra visite aux Nismois. Une grosse affiche en perspective. "Et pourtant, je suis quasi certain qu’on réalisera un gros résultat, indique l’ancien Biesmois, qui sera suspendu. Je le sens. Contre les équipes du haut de tableau, à chaque fois on fait quelque chose de bien. Biesme a réalisé une belle remontée dimanche face à Fernelmont-Hemptinne c’est tout de même pas mal." Les Djobins restent un bon souvenir dans la tête de Florian Boudin qui, avant de transiter par Molignée, avait porté le maillot biesmois. "J’ai effectué mes classes de jeunes là-bas et j’ai débuté en équipe première, avec la P2, rappelle-t-il. Malheureusement, je serai suspendu ce dimanche, j’ai pris ma troisième jaune au Condrusien."