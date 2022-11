J’ai commencé le tennis de table à Loverval à 4 ans avant de rejoindre Luttre, où entraînait mon papa. J’ai aussi intégré la structure provinciale pour les jeunes débutants et c’est Patrick Rombart l’entraîneur qui m’a transmis le goût pour le tennis de table et initié aux gestes de base.

J’ai débuté en compétition à Luttre aux côtés d’autres jeunes avec qui je m’entendais très bien.

Vous avez cependant choisi de rejoindre Somzée au terme de la saison 2021-2022. Pourquoi ce choix ?

J’habite Laneffe et je souhaitais me rapprocher. L’ambiance n’était plus au top et ça m’a mis KO. Mentalement, c’était difficile et mes résultats n’ont pas été très bons. Je voulais aussi découvrir le championnat féminin et plus particulièrement en régionale.

Avec quel objectif ?

Nous sommes actuellement deuxièmes, à deux unités du leader Excelsior. On vise la montée en Nationale 2. On forme une chouette équipe avec Emeline Baume et Valérie François qui nous guident, Yasmine Coryn et moi-même. J’ai surtout retrouvé le plaisir de jouer et c’est le plus important.

Et chez les hommes ?

Je joue dans l’équipe C en division 2. Je me débrouille plutôt bien. Je peux compter sur mes équipiers pour me conseiller et me coacher. Nous partageons la première place avec Dinant et on espère accéder à la P1.

À peine revenue dans le Namurois, vous avez intégré la structure provinciale. Comment vivez-vous cette expérience ?

Lorsqu’il a appris que je venais jouer à Somzée, Vincent Duvivier m’a contactée pour m’inviter aux entraînements fin août. Je suis la plus âgée et j’avais un peu peur, mais j’ai très vite été intégrée et l’entente entre les garçons et les filles est excellente. On s’entraîne trois fois par semaine, soit au total sept heures. J’ai un jeu atypique, avec un picot mi-long qui perturbe mes adversaires, et les coaches provinciaux m’aident à progresser.

Outre les performances en championnat, vous avez déjà remporté plusieurs titres cette saison. Quels sont-ils ?

J’ai remporté le tournoi au féminin en série C et j’ai décroché l’or dans la même catégorie au critérium provincial de classement. J’ai aussi remporté le titre en juniores au critérium provincial. Je suis ainsi assurée de disputer les championnats de Belgique jeunes à Louvain-la-Neuve.

Et quels sont vos objectifs personnels ?

J’aimerais confirmer ces titres lors des prochains championnats provinciaux en janvier, en dames C et en juniores. Dans le Hainaut, j’ai décroché plusieurs médailles d’or en doubles et double mixte. J’espère aussi monter sur le podium à Namur. En série C, j’ai déjà trouvé mon équipier. Il s’agit de Sam Fransquet, avec qui je m’entraîne à la Province et qui évolue en régionale à Malonne. Au niveau de mon classement, j’aimerais monter série B en dames. Chez les messieurs, je suis actuellement classée D0 et, vu mes résultats, je devrais monter C6, voire C4.