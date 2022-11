Arbitre: Bonanno.

Carte jaune: Fabris.

Buts: Pirson (0-1, 8e), Preudhomme (0-2, 63e), Poncin (1-2 csc, 75e), Lotte (2-2, 88e), Lotte (3-2, 95e).

BIESME: Jacquet, Depamelare (45e Lisot), Dubois, Mollet, Fabris, Lotte, Nitelet (66e Van den Abeele), Dechamps, Blanchard, François (59e Servidio), Lambot (66e Chamka).

FERNELMONT: Vandenkerckhove, Carpiaux, Poncin, Preudhomme (81e G. Pirson), S. Pirson (70e Guidon), Lorent, Camara, Calvi (91e Quertinmont), Wauquaire, Collard, Kulkens.

Si Biesme dominait le début de rencontre, c’est finalement Fernelmont qui ouvrait le score par Pirson à la 8e. Après, il n’y eut plus grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n’est une belle combinaison des visités, orchestrée par Nitelet qui servait Lambot d’une subtile louche. Le jeune Biesmois manquait de lucidité et envoyait le ballon au-dessus de la cage.

Après le repos, Biesme revenait avec de bonnes intentions, sans parvenir à être dangereux. Au contraire, Fernelmont doublait son avantage par l’entremise de Preudhomme. Il fallait attendre la 75e pour voir l’écart se réduire, grâce à une percée de Servidio qui poussait Poncin à tacler et, finalement, à envoyer ainsi le ballon dans son propre but. Suivait une fin de match complètement folle. Biesme réussit à faire plier Fernelmont grâce à deux centres parfaits, le premier venu du pied de Servidio, le second de celui de Lisot. Avec, à chaque fois, un Lotte hyperréaliste à la réception. "Je suis fier de la mentalité de mes joueurs, ils sont allés la chercher, cette victoire, souriait le coach biesmois, Xavier Thiry, après la rencontre. Les changements ont apporté, je suis très content."

De son côté, Benjamin Joine regrettait les six minutes de temps additionnel. "Ce n’était pas un scandale que Biesme revienne à 2-2, mais je ne comprends pas la longueur du temps additionnel. Je suis déçu pour mes gars, qui méritaient de ramener un point", concluait le coach fernelmontois.