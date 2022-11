Arbitre: Dutron

Cartes jaunes: Bachelard, Fallon, N Dasty, Kindermans, Boigelot.

Buts: Francotte (0-1 pen., 4e), Fallon (1-1 pen., 14e), Quevrin (1-2, 47e), Boigelot (1-3, 59e).

BEAURAING: Delobbe, Robert, Bachelard (79e Sehel), L. De Becker, T. De Becker, Ansiaux (79e Minet), Diskeuve, Fallon (79e Dumont), N. Dasty, Dardenne, M. Dasty (64e Cordioli).

GRAND-LEEZ: Legrand, Longin (57e Boreux), Kindermans, Wauquaire, Quevrin (69e Van Bets), Ligot, Boigelot (63e Grégoire), Gilissen, Francotte (82e Barry), Piazzalunga, Devigne.

On joue à peine depuis quatre minutes, Quevrin centre, Delphin touche le ballon de la main et c’est penalty. Francotte le convertit et fait 0-1. Dans l’autre sens, à la 14e, Diskeuve frappe au goal, Wauquaire touche à son tour le cuir de la main dans la surface, l’arbitre indique à nouveau le point de penalty et Fallon égalise.

On rejoue à peine depuis deux minutes à la reprise, Boigelot au corner et Quevrin à l’affût donne l’avance aux siens. À la 60e, Boigelot bien servi par Boreux, tue tout suspense. Victoire logique pour Grand-Leez face aux excellents jeunes Beaurinois, comme le confirme leur T1, Christian Léonard: "Nous avons fait une super première période. Grand-Leez marque à des moments clés, leur expérience a fait la différence". De son côté, Dany Verkamer ne manquait pas d’éloges pour les jeunes Beaurinois "Nous avons affronté l’équipe de la série qui joue le mieux au foot ! Nous avons pris le dessus en 2e mi-temps". Le comité de Beauraing peut être fier de ses jeunes, le travail mis en place finira par payer car la qualité est bien présente dans ce jeune noyau, à l’image du talentueux Ansiaux, qui conclut: "Nous avons très bien rivalisé pendant 45 minutes, on ne marque pas assez en 2e période, le manque d’expérience se fait ressentir."