Un jour sans pour Nismes

Cartes jaunes: Broutin, Kleinkenberg, Boudin, Pingaut.

Buts: Kosova (1-0, 1re et 3-0, 38e), Kouadio (2-0, 10e), Legros (4-0, 53e), Ar. Defays (5-0, 74e et 6-0, 75e), Godfroid (7-0, 77e).

CONDRUSIEN: Minet, Legros, Nijskens, Warzée, Kouadio (76e Gillet), Kleinkenberg, Ar. Defays (76e Ax. Defays), Kosova, Maillard (69e Hébette), Godfroid, Pingaut.

NISMES: Sauvage, Houche, Depotter, Nava Fernandes, Horé (46e Minet), Libert (46e Broutin), Delporte, Dubuc, Boudin (74e Yedoh), Fraiture, Ghazi.

Dès sa première attaque, l’équipe visitée faisait mouche. Kosova profitait d’une erreur défensive visiteuse pour tromper Sauvage. Un but qui annonçait la couleur de l’après-midi, pour des Nismois qui sont passés totalement à côté. Kleinkenberg trouvait ensuite le poteau. Tout ceci, alors qu’on ne jouait que depuis cinq minutes. À la 10e, Kouadio prenait sa chance des trente mètres et faisait le break. Avant le repos, Kosova inscrivait son second but.

On pensait voir des visiteurs requinqués après le repos, il n’en fut rien. D’entrée de jeu, Legros profitait d’un coup franc tiré par Kleinkenberg et d’une erreur défensive dans le rectangle pour inscrire un nouveau but. Arnaud Defays, d’un doublé, de la tête et du pied, alourdissait encore le score. Au terme d’un bel effort personnel, Godfroid mettait fin au calvaire des Nismois. "Une performance difficile à expliquer, indiquait le capitaine nismois, Nava Fernandes. Le premier but nous a sans doute mis la tête dans le trou. Nous n’avons ensuite gagné aucun duel. Malgré les changements, nous n’avons rien montré."

En face, Damien Trimboli était heureux. "C’est une après-midi parfaite, dans la lignée de notre match de la semaine passée. Nous avons abordé cette rencontre avec bon état d’esprit et avons été sérieux et efficaces. Je suis content."