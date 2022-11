Tamines: l’organigramme voulu par le nouveau patron se met en place, Mayanga va reprendre la P2

Paul Locicero, nouveau patron de la Jeunesse Tamines, l’avait annoncé dès sa reprise du club. Il veut nommer des personnes de confiance pour occuper les postes clés à la Jeunesse Tamines. Après l’ex-joueur d’Action 21 Liliu, devenu son conseiller sportif, il a engagé Jean-François Servais comme responsable communication et marketing. Journaliste, le Carolo a déjà travaillé pour Action 21 et connaît donc bien Paul Locicero. "On va lancer un nouveau site internet et un nouveau moyen de communication au sein du club", précise celui qui a jadis travaillé à Gosselies, justement le prochain adversaire des Taminois.