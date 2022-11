Les "Balouches" ont réalisé le plus gros du travail via un triplé de Van Ydegem et un but de Muaremi. Le but contre son camp d’un défenseur sambrien et la rose de Coppée ne changeront plus la victoire des hommes de Frank Van Crutsen.

St-Gérard 3 - Thy-le-Château B 1

Les Brognois ne sont pas venus facilement à bout des "Métallos". Les visités ont encore galvaudé devant le but. À l’image des siens, Libert allait se réveiller à la reprise et assurer le succès des hommes de Laurent Dimanche en inscrivant un triplé. les visiteurs sauvaient l’honneur à la 88e via Pieropan.

Clermont 1 - Somzée B 11

Les "Verts" ont tenu un quart d’heure, le temps pour Lambert, Cambria et Bouchat de mettre les visiteurs hors de portée. Gaspard allait sauver l’honneur. Par la suite, Massart (2), Bouchat, Vael, Canivez, Bauwens, Lorent et Stassin allaient ensevelir leur hôte sous une avalanche de buts.

Gimnée-Mazée 2 - Olloy 0

Après quelques remous, les "Mauves" ont renoué avec la victoire. La décision s’est dessinée au second acte, avec un doublé de Renard.

Tarcienne 8 - Falisolle-Ais. 2

Les visités semblent avoir pris leur rythme de croisière. Horé, Dogot (2) et Beddar ont mis les protégés de Cédric Didion sur orbite en première période. Saintrain et Vandenbroucke en ont ajouté une couche en début de reprise. Les visités se relâchaient et Feller puis Riciputo en profitaient pour atténuer l’addition. Vandenbroucke et Milioni parachevaient le travail.

Lesve-Arbre 6 - Fraire 2

Le leader, bien que privé de ses buteurs Delcourt et Denil, a encore sorti la sulfateuse offensive. Le premier acte était assez poussif, de l’aveu du coach visité, Vincent Collet. Fraire tenait le nul en ayant entamé la marque par Moucheron. Un own-goal remettait les formations à égalité. Les visités allaient creuser l’écart via Marlier, Bodart (2) et Julemont. Pierotto fixait le score.

Philippeville B 3 - Surice B 4

Les "Étoilés" ouvraient le score dès la minute initiale par Klöters. Les "Fromagers" répliquaient via un doublé de Crusnaire. Les "Étoilés" inversaient la tendance par Boucher et Moloney (3-2). Les visités se faisaient rejoindre et dépasser sur deux buts de Christophe

Etoile Tamines 2 - Florennes 2

La partie était rythmée, avec deux buts sambriens en début de reprise, signés Di Cecco et Scutti. Les "Aviateurs" revenaient sur un doublé de Mathelart. Les visités contestaient certaines décisions de l’arbitre, sans que cela ne change le score final.