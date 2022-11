Natoye repousse Linthout

NATOYE: Van Landschoot 10 (1x3), Gilain, Targez 10, T. Legros, Georges 17 (3x3), Cleymans 16, Beuken 2, Van Doninck 16 (4x3), M. Legros 4, Schevers 2.

En grande réussite, Natoye s’approprie d’emblée des commandes (16-25, 10e et 36-46 au repos). Au retour des vestiaires, les Jaunes coincent offensivement pendant que Linthout durcit sa défense et fait parler ses qualités athlétiques pour réduire l’écart à cinq unités. "On sent que la partie peut basculer mais on a résisté des deux côtés du terrain en répondant à l’agressivité des visités, confie le coach, Laurent Costantiello. Il y a deux mois, ce match nous aurait filé entre les doigts. On ne s’est mis à l’abri qu’à la 36e mais, on s’adapte aux profils adverses."

Alleur 93 – Belgrade 71

18-22, 21-13, 27-16, 27-20.

BELGRADE: Mikombe 3 (1x3), M. Marchal 3 (1x3), Debry, Quairia 18 (2x3), Vermeren 10 (3x3), T. Marchal, Ndiaye 14 (4x3), Nelkofski 2, Gérard 5 (1x3), Vandekerckhove, Bampolineza 6 (1x3), Furnemont 8 (2x3).

Même si la défaite est au bout, les Belgradois ont prouvé leur valeur chez une grosse cylindrée de la série. "Je suis fier de la prestation de mes joueurs en première mi-temps, se réjouit le coach, Didier Thémans. Elle était de haut niveau. Pour le même prix, on rentrait au vestiaire avec +10 au marquoir. En revanche, Alleur s’est adapté à la reprise et on n’est pas parvenu à maintenir ce niveau pendant 40 minutes puisqu’on a calé par moments sur les deux fronts. On doit se baser sur cette grande première période pour la suite."

Olympic 69 – Beez 78

24-11, 19-21, 15-17, 11-29

MSM: Piérard 0-8 (2X3), Peeters 11-0 (1), Lefebvre Th. 5-6 et A., Vanderstraeten 4-2, Blaise B. 11-0 (2) et Th. 7-8, L. Vitali 2-2, Hoebeke 1-0, S. Cambioli 2-0.

GALLIA: Mullenders 6-5, Geubel F. 4-0 et G., Jaumotte 6-10 (1X3), Dendas 7-4, Trausch 3-0 (1), Gailly 0-2, Borlon 4-17 (2), Géradon 2-0, Chapelle 0-8.

Le Gallia n’avait pas oublié d’endosser sa carapace de tortue ce dimanche.

Rapidement mis en difficulté suite au démarrage en trombe des Mont-sur-Marchiennois, les joueurs de Didier Prinsen ont su faire le gros dos pour laisser passer l’orage et ensuite opérer un redressement décisif dans le dernier quart. Pascal Chouli perdait les frères Blaise.

Les fautes volaient et Beez scorait la moitié de ses points sur lancers.