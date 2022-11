Mérité, même si Aische s’est fait peur

Il la tient enfin, cette première victoire en tant que coach, Jérôme Patris. Un succès largement mérité, mais enfanté dans la douleur, tant ses joueurs se sont mis eux-mêmes en difficulté lors de la deuxième mi-temps. Les Aischois avaient pourtant fait le plus dur lors de 45 premières minutes quasi parfaites, face à un adversaire, il est vrai, dont on attendait un peu plus. Leur domination était rapidement récompensée et c’est le capitaine Bryan Michels qui ouvrait la marque, d’une superbe reprise du gauche en pleine lucarne. Trois minutes plus tard, Dethier était accroché par Ozturk dans le rectangle. L’attaquant transformait la sentence. Hormis une belle possibilité galvaudée par Descotte, Manage ne pouvait rien revendiquer. À la reprise, Grégoire voyait son envoi frapper la transversale, mais dix minutes plus tard, Scohy trompait Rousseau, de la tête. Dans la foulée, Gécé y allait d’un tir fulgurant des 25 mètres qui frappait le cadre, mais Gauchet était à l’affût et reprenait de la tête. On croyait les Hesbignons à l’abri, mais un centre-tir de Debauque trompait étrangement Rousseau. Bien servi par Gauchet à quelques minutes du terme, Laurent Dethier manquait l’occasion sans doute la plus facile de sa carrière, devant le but vide, en tergiversant et contrôlant mal le ballon. Le temps qu’un défenseur intervienne en catastrophe. Aische conservait les trois points, malgré l’exclusion bien sévère de Catinus. P.B.