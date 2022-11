Le T1 bruyérois, Fabrice Benoît, avait annoncé jeudi qu’il démissionnait pour raisons personnelles. Cela n’a pas empêché les "Rouges" de tenir la dragée haute à un des ténors et de se créer quelques possibilités. Les Mosans ont été plus efficaces après la pause, grâce à Dell’Amico, auteur d’un doublé.

Mazy B 1 - Jemeppe B 9

Les Sambriens n’ont laissé aucune chance aux "Marbriers", pourtant résistants en première période. Corbisier avait réduit la marque, après les deux roses de Hannoulle et Delforge. Les "Bleus" prenaient l’eau après le café et laissaient les Jemeppois totaliser sept buts, inscrits par Delforge (2), Biris (2), Dethier (2) et Hannoulle.

Moustier B 2 - Profondeville B 2

Dès la 4e, Nantel mettait les "Zèbres" aux commandes. À la minute suivante, Smeesters égalisait. Le reste de la partie était équilibré. Le "vétéran" Humblet pensait donner un avantage définitif aux visiteurs, mais le jeune Parise (16 ans) offrait un point à son équipe.

Sauvenière B 0 - Onoz 1

Le marquoir indiquait un score vierge à la mi-temps. L’unique but fut inscrit sur penalty par V. Revillod à la 70e. La fin de ce duel fut assez hachée, sans que le marquoir n’évolue.

Ham 2 - Malonne B 2

Le premier acte voyait les "Hannetons" ouvrir la marque à la 18e, via Lamer. Sur penalty, Di Martino doublait l’avance visitée. Ce but eut le don de réveiller les visiteurs, qui parvinrent à égaliser sur deux coups de réparation réussis par Fontaine. Malgré un dernier rush, les "Verts" devaient abandonner deux points et le titre de leader provisoire.

Wartet 1 - Salzinnes 0

Peu à leur affaire, en raison de nombreux absents, les "Dolomiens" ont émergé grâce à un penalty converti par Warnant. Toujours en mode gaspillage devant le but, les hommes de David Truant ont malgré tout récupéré la première place, avec Temploux.

Flawinne B 2 - Temploux 4

Comme souvent, les Flawinnois ont failli tactiquement, face à une grosse cylindrée. Après des essais visiteurs dangereux de Cambier et Van Mol, Cléda pressait le gardien des "Bleus" et lui subtilisait le ballon pour déflorer la marque. Une belle action de Lemy permettait aux "Gozettis" de doubler leur avance. Malgré deux nouvelles occasions, les hommes de Benjamin Mazy semblaient mal embarqués à la pause. Mais à la 54e, Dellpiero et Di Primo avaient déjà rétabli la parité. Nazé et Cambier, sur penalty, profitaient encore de la désorganisation visiteuse pour arracher les trois points.

Namêche 0 - Wépion 5 (forfait)

Toujours à la recherche d’un terrain, les "Carriers" ont dû déclarer forfait.