Arbitre: Soors.

Cartes jaunes: Lentz, Sbaa, Cornet, Étienne, Beck.

Carte rouge: Senga (47e).

Buts: Cornet (1-2, 13e ; 2-0, 45e ; 4-0, 62e), Uhia (3-0, 60e).

ROCHEFORT: Lentz, Remy, Sbaa, Senga, Uhia, Adu-Bonsu (67e Cherdon), Cornet (86e Mathieu), Monmart, Lambert (67e Ouedraogo), Étienne (80e Leleu), Laloux.

CINEY: Martinez, Despas (45e Lambrechts), Antoine, Jadot (65e Arnauts), Boujabout, Hanneuse, Mignon, Henrotaux, Otte (27e Beck), Boudjemaa, Claude.

Après deux défaites consécutives, Rochefort devait relever la tête. Yannick Pauletti mis à l’écart, c’est Jeffrey Rentmeister qui était donc appelé à la barre, avant l’arrivée d’un nouveau coach. "Il n’y a pas de noms précis, même si certains coachs semblent intéressés, signalait ce dernier. Nous devons choisir quelqu’un qui rentre dans notre projet". Très vite, on sentit la tension, dans ce derby. Après deux sauvetages de la tête du portier cinacien, Cornet profitait d’un mauvais dégagement pour secouer les filets. Très vite également, on sentait que Ciney n’était pas dans son assiette et que ses actions offensives s’avéraient difficiles. Et ce qui devait arriver, survenait juste avant la pause, avec une deuxième réalisation de Cornet, bien servi par Remy.

Dès la reprise, Senga, auteur d’un tackle sévère, écopait du bristol rouge. Une aubaine pour Ciney ? Non, car les hommes de David Maucq manquaient toujours de fougue. "L’absence en dernière minute de Villano, plus la rapide blessure d’Otte, nous ont posés beaucoup de problèmes", regrettait ce dernier. Malgré les efforts du duo Henrotaux-Antoine, Ciney ne parvenait pas à se créer de réelles opportunités dignes de ce nom. "Cela manque de personnalité, ajoute David Maucq. Même si on avait joué plus longtemps, rien n’aurait changé, tant on n’a guère eu d’occasions."

L’heure de jeu à peine sonnée, Ciney encaissait un troisième but, venu des pieds de Uhia, bien lancé par Sbaa. Tout était dit après l’heure de jeu, avec le troisième but de la soirée signé Cornet, cette fois suite à un bon service de Uhia. Ciney tentait bien de sauver l’honneur, en vain.

"Le choc psychologique arrivera si on enchaîne des victoires dans les semaines suivantes, estimait Jeffrey Rentmeister. Désormais, on ne doit plus rien laisser passer. On avait mis certaines choses en place pour contrer Ciney, on devait proposer un bloc compact. Mais une victoire ne suffit pas, car on a des objectifs à atteindre."