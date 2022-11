Arbitre: Keljmendi.

Cartes jaunes: Murrone, Galante, Davrichov, Fassin, Mutombo.

Buts: Debenest (0-1, 10e), Debelic (0-2, 59e), Wattiez (0-3, 85e).

COUVIN: Doyen, Murrone, Delpire (46e N.Deppe), Q.Deppe, Wackers, Gillis, Magotteaux (46e Duchene), Galante, Hallaert (65e Goossens), Pérot (46e Belhamri), Davrichov.

ST-GHISLAIN: De Amicis, Tachenion (60e Danese), Valenti, Privitera, Sardo (40e Tommasi), Vermeulen, Debenest (55e Wattiez), Wuillot, Rébéré, Fassin, Debelic (66e Mutombo).

Tout commence mal pour les Mariembourgeois ! Sur une récupération de la gauche, le visiteur Debenest profite que le jeune gardien fagnard Doyen, remplaçant Eugène, indisponible, soit un peu trop avancé pour le lober et ouvrir la marque. Les hommes de Gabor Bukran ont beaucoup de mal à se montrer dangereux. Hormis une tentative de Davrichov, avortée suite à une faute de main, et une frappe à ras de terre sans danger de Hallaert, il n’y a rien à se mettre sous la dent. Sans jouer un grand football et sans dominer outrageusement, les "Jaunes" sont plus consistants dans leur construction et sont méritoirement devant au marquoir à la pause. Pour la deuxième période, le coach fagnard décide d’opérer trois changements, avec les montées de N.Deppe, Duchene et Belhamri, pour apporter du rythme. Et il est vrai que l’on sent les "Bleus" plus en jambes. La preuve avec une égalisation venue des deux frères Deppe, la frappe de Quentin étant bien suivie par Davrichov. Malheureusement, le numéro 26 est signalé hors-jeu. Et derrière, Saint-Ghislain ne se fait pas prier. Sur corner, Debelic saute plus haut que tout le monde, puis le jeune Wattiez part en contre crucifier Couvin.