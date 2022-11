CINEY: C. Beguin 14, Kurbali, O. Beguin, Simon, Lichtherte 4, Bouqué 20 (1x3), Legros 6, Royen, Cappelle, Laloux 12 (1x3), Dachelet 4.

NATOYE: Gilson, Demoulin 2, Dehon 7, Igot 7 (1x3), Mention, Bothy 9, E. Clabodts 12, S. Clabodts 2, Arts 2, Leroy 1, Bernard 3 (1x3).

Le derby du Condroz, privé de la Cinacienne Vandesteene et des Natoyennes Lambert, Jacques et Binamé, prend la direction de Ciney, qui l’aborde confiant (5-0, 2e). De son côté, Natoye, timide, se cherche en attaque, avant de se mettre tout doucement en place défensivement. Il augmente en intensité et provoque ainsi du déchet chez les visitées. Bothy s’impose sous l’anneau, c’est 9-14 à la 10e.

Le break fait du bien aux Bleues, qui changent d’attitude en défense. Elles retrouvent ensuite de l’adresse (18-14, 12e et 28-19, 17e). Quant aux filles de Louis Crevits, rien ne s’arrange. Les échecs se multiplient et il se montre impuissant face à Bouqué, en grande forme sous l’anneau. Bref, en termes d’exécution et d’engagement, Ciney est au-dessus. La différence est faite: 34-23 à la mi-temps.

À Natoye, l’absence de leader semble se faire ressentir. En manque de solutions, il tombe en panne et ne peut contrer le rythme élevé imprimé par Ciney, qui déroule par des paniers en transition et des attaques vers le cercle (44-27, 25e). En récupérant quelques ballons, les Jaunes retrouvent de l’énergie et gagnent le quart-temps avec leurs un contre un. C’est 46-37 à la 30e.

Tout reste jouable mais Ciney accélère de temps à autre pour maintenir les dix points d’avance (50-41, 35e). Ne parvenant pas à répondre en permanence au défi physique adverse, Natoye tire la langue. Tout profit pour C. Beguin pour clore les débats. "Je pense que l’envie et l’intensité ont fait la différence, précise la pivot cinacienne, Amélie Bouqué, intenable en première période avec 18 points. À la reprise, Natoye montre des signes d’engagement mais voyant ses efforts peu récompensés, il a dès lors rapidement abandonné. Le mérite nous en revient puisque nous n’avons rien lâché et nous avons fait les stops nécessaires."