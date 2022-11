Le derby dans l’escarcelle de Dinant B

Pondrôme 3 – E. Sommenoise 1

Les visités prennent l’avance à la 25e par Dermier. À la demi-heure, Pondrôme hérite d’un penalty que convertit Laboulle. En fin de première période, Dermien inscrit son second but. Pondrôme pousse et se met à l’abri à cinq minutes du terme grâce à Gérard.

Méan 2 – Lustin B 2

Dès la 10e, Feron lance Méan. Lustin B équilibre ensuite les échanges et égalise à la 38e par Laranjeira. En début de seconde période, Toussaint donne l’avance à Méan. Lustin pousse et est récompensé avec une rose de Cwiklinski, à la 85e.

Han-sur-Lesse 2 – Mesnil 0

Malgré une domination locale, tout s’est joué en seconde période avec un doublé de Bays qui offre trois nouveaux points à Han.

Dion 1 – Ciergnon 3

Touhami inscrit un but au quart d’heure. Ciergnon équilibre les échanges. Les deux équipes font de nouveau jeu égal en début de seconde période. Ciergnon prend finalement l’avantage à l’heure de jeu par Devresse. Hayon met son équipe à l’abri à la 85e.

Gedinne B 1 – Haversin B 6

Jungers trouve la faille pour Haversin après vingt minutes de jeu. En seconde période, Haversin va prendre le large. Davin fait le break à l’heure de jeu. Les visiteurs enchaînent ensuite les buts avec des roses de Marchal, Georges, Verhaegen et un doublé de Tricnaux.

Anseremme 5 – Leignon 4

Après dix minutes de jeu, Magis trouve la faille pour Leignon. Anseremme réplique cinq minutes plus tard avec une frappe des trente mètres de Dumont. Leignon pousse et inscrit directement un but par Ulweling. Meyfroid d’une volée à l’entrée du rectangle permet à Anseremme de repasser devant. Dumont inscrit également un nouveau but. Avant le repos, Troestler relance Leignon. Bah inscrit un nouveau but et porte le score à 5-3. Anseremme encaisse un nouveau but par Magis.

Dinant B 4 – Anhée B 2

François ouvre la marque pour Dinant avant le repos. En début de seconde période, Bourtembourg double la mise. Dinant oublie de tuer le match et Anhée en profite pour recoller au score avec des buts de Matoh et de Chapelle sur penalty. Dinant pousse et arrache la victoire en inscrivant deux penalties en fin de match via Drugmand.