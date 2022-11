Arbitre: M. Munana Mabruki.

Cartes jaunes: Kabeya-Devilers, Leemans, Hospied. Carte rouge: Zimine (50e).

Buts: Gahouchi (0-1, 24e), Gahouchi (0-2, 52e), Hospied (1-2, pen. 68e), El Araïchi (2-2, 80e).

PAYS VERT: Zimine, Bonnier, Fiévez, Dubois, Nzuzi, Herbecq (59e Leleux), Vallera (48e Eckhaut), Hospied, Mundine (59e Romont), El Araïchi (86e Smajo), Mangunza.

TAMINES: Aromatario, De Smet, Leemans, Piret, Boudar (58e Boukamir), Bulfon (58e Pratz), Becquevort, Gahouchi, Kabeya-Devilers (70e Basile), Mwemwe, Lamort.

Les premiers centres athois trouvaient, soit les gants d’Aromatario, soit le pied d’un défenseur et ce n’est pas la tentative de lob de Hospied qui donnait des sueurs froides au banc de Tamines. Ce dernier se levait d’un seul homme à la 22e afin de réclamer un peno, après que Boudar se soit écroulé dans le rectangle, mais l’arbitre ne signalait rien. Deux minutes plus tard, c’était au tour du banc payverdien de se manifester auprès de M. Mabruki, qui ne jugeait pas nécessaire de signaler l’intervention de Gahouchi sur Bonnier. Le médian en profitait pour fusiller Zimine. Dans la foulée, le Tamines était à deux doigts de doubler la mise par Bulfon. Les Athois attendaient les derniers instants du premier acte pour remettre le nez à la fenêtre. La tête de Mangunza filait au-dessus et le coup franc d’Hospied terminait dans les bras d’Aromatario. La reprise était catastrophique pour le Pays Vert. Vallera se claquait et devait céder sa place, alors que Zimine voyait rouge, pour une sortie fautive hors de son rectangle sur Gahouchi. Sans gardien remplaçant sur le banc, c’est Fiévez qui jouait les pompiers de service. Mais dès la première alerte, il se brûlait les mains, Gahouchi transformant le coup franc qu’il venait d’obtenir. À dix, le Pays Vert se rebiffait. Hospied profitait de la faute de main de Leemans dans le rectangle pour réduire l’écart, sur penalty. Et tandis que Pratz oubliait de tuer le match, El Araïchi ne loupait pas l’aubaine d’égaliser, sur un centre d’Hospied mal repoussé par le gardien. Un scénario incroyable, qui rendait fous de rage les visiteurs. "À dix, ils ne peuvent jamais revenir, râlait Franco Basile. Tout s’est écroulé, alors qu’on n’avait pas concédé la moindre occasion. Incompréhensible de se faire reprendre de cette manière ! On n’a rien géré, on a trop reculé, on a pensé qu’à onze contre dix, ce serait facile et que c’était gagné ! Quel gâchis ! Avec l’expérience qu’on a, ça ne doit jamais arriver, même si Ath y a mis tout son cœur."